В Нотр-Даме нашли записку с предупреждением о резне и одной просьбой

В соборе Парижской Богоматери нашли записку с предупреждением, что в здании может произойти резня, и просьбой не открывать знаменитую достопримечательность. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на полицию и текст послания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не открывайте собор 11 и 12 октября. Там будут иностранные гости, которые в последние дни с помощью других посетителей уже спрятали в соборе ножи", - говорится в записке.

Там также сообщается, что "иностранные гости" устроят резню. В связи с этим автор записки просит не открывать Нотр-Дам.

Полиция после обнаружения записки провела в сборе обыск и постановила, что угроз безопасности для посетителей не существует. Управляющие собора пока не решили, станут ли обращаться к правоохранителям с жалобой для разбирательства.