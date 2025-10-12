Премьер Франции не исключил своей повторной отставки

Себастьян Лекорню, снова назначенный на пост премьер-министра Франции 10 октября, не исключил своей повторной отставки. Об этом пишет La Tribune Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политик признался, что возвращение на пост главы правительства не было для него очевидным. Он пояснил, что ушел в отставку в 6 октября, потому что условий для его работы в кабмине не было.

"Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой", - заявил Лекорню.

6 октября он написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту 27 дней. Спустя четыре дня президент Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню председателем правительства республики. Тот согласился возглавить кабмин "из чувства долга" и отметил, что кандидатов на пост премьер-министра Франции "было не так много"