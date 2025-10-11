Начальник Генштаба азербайджанской армии принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в Турции

По приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Сельчукa Байрактароглу первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев совершает визит в Турцию для участия в "Дне высокопоставленного наблюдателя", проводимого в ходе учений "Ateş Serbest-2025".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев встретился в Анкаре со своим турецким коллегой. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии также принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе учений "Ateş Serbest-2025".