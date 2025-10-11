Азербайджанские дзюдоисты узнали первых соперников на Гран-при в Перу

В столице Перу 11 октября стартует престижный международный турнир, где выступят сильнейшие дзюдоисты мира.

передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Лиме состоялась жеребьевка Гран-при по дзюдо, по итогам которой определились стартовые соперники спортсменов сборной Азербайджана.

60 кг

Ахмед Юсифов - Пелояме Талент (Ботсвана)

66 кг

Рашад Елкиев - свободен на старте

Руслан Пашаев - свободен на старте

73 кг

Хидаят Гейдаров - свободен на старте

Рашид Мамедалиев - свободен на старте

81 кг

Омар Раджабли - свободен на старте

Вусал Галандарзаде - Хорхе Перес (Чили)

90 кг

Вугар Талыбов - Тициано Фальконе (Италия)

Мурад Фатиев - свободен на старте

100 кг

Зелим Коцоев - свободен на старте

Аждар Багиров - свободен на старте

+100 кг

Ушанги Кокаури - свободен на старте

Кянан Насибов - Хангарид Гантулга (Монголия)

48 кг

Кенуль Алиева - Эрика Хара (Эквадор)

52 кг

Айдан Велиева - Габриэла Консейсао (Бразилия)

Хадиджа Гадашова - Неело Модисе (Ботсвана)

В первый день соревнований пройдут схватки среди мужчин весовых категорий 60 и 66 кг, а также женщин в категориях 48 и 52 кг. Победители турнира заработают по 700 рейтинговых очков, серебряные призеры - 490, а бронзовые - 350.