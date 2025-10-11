Азербайджанские дзюдоисты узнали первых соперников на Гран-при в Перу
В столице Перу 11 октября стартует престижный международный турнир, где выступят сильнейшие дзюдоисты мира.
передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Лиме состоялась жеребьевка Гран-при по дзюдо, по итогам которой определились стартовые соперники спортсменов сборной Азербайджана.
60 кг
Ахмед Юсифов - Пелояме Талент (Ботсвана)
66 кг
Рашад Елкиев - свободен на старте
Руслан Пашаев - свободен на старте
73 кг
Хидаят Гейдаров - свободен на старте
Рашид Мамедалиев - свободен на старте
81 кг
Омар Раджабли - свободен на старте
Вусал Галандарзаде - Хорхе Перес (Чили)
90 кг
Вугар Талыбов - Тициано Фальконе (Италия)
Мурад Фатиев - свободен на старте
100 кг
Зелим Коцоев - свободен на старте
Аждар Багиров - свободен на старте
+100 кг
Ушанги Кокаури - свободен на старте
Кянан Насибов - Хангарид Гантулга (Монголия)
48 кг
Кенуль Алиева - Эрика Хара (Эквадор)
52 кг
Айдан Велиева - Габриэла Консейсао (Бразилия)
Хадиджа Гадашова - Неело Модисе (Ботсвана)
В первый день соревнований пройдут схватки среди мужчин весовых категорий 60 и 66 кг, а также женщин в категориях 48 и 52 кг. Победители турнира заработают по 700 рейтинговых очков, серебряные призеры - 490, а бронзовые - 350.
