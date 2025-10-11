https://news.day.az/sport/1787439.html

"Кяпаз" усилил состав новым игроком

"Кяпаз" усилил состав новым игроком. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба. Гянджинский клуб подписал контракт с 25-летний защитником Рауфом Гусейнли до конца сезона. Отметим, что Рауф уже выступал за "Кяпаз" в прошлом сезоне. В чемпионате он провел 27 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.