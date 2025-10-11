"Кяпаз" усилил состав новым игроком

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Гянджинский клуб подписал контракт с 25-летний защитником Рауфом Гусейнли до конца сезона.

Отметим, что Рауф уже выступал за "Кяпаз" в прошлом сезоне. В чемпионате он провел 27 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.