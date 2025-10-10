Женщина-продавец попыталась помешать ограблению магазина в Баку

В Наримановском районе столицы произошел грабеж, а также совершена серия краж из автомобилей.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД).

Согласно информации, двое мужчин в одном из магазинов района открыто похитили деньги из кассы. Женщина-продавец попыталась помешать им, но воры смогли скрыться с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции, были задержаны ранее судимые 35-летний Ширмаммад Мамедов и 21-летний Реджеб Гуламов, подозреваемые в совершении грабежа.

В ходе расследования также установлено, что Мамедов и Гуламов разбили стекла трех автомобилей в этом же районе и похитили из них ценные вещи.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.