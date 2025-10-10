НАТО проведет учения с имитацией использования ядерного оружия

Учения НАТО по ядерному сдерживанию STEADFAST NOON, который проходят каждый год, начнутся 13 октября. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рюте во время визита на авиабазу Фолькель, его слова приводятся на странице НАТО в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников", - сказал Рюте.

В ходе этих учений ядерное оружие использовано не будет, подчеркнул он.