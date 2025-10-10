https://news.day.az/officialchronicle/1787045.html Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Ильхама Алиева встретил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Ильхама Алиева встретил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре