Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Ильхама Алиева встретил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

