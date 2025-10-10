https://news.day.az/officialchronicle/1787045.html

Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Ильхама Алиева встретил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Новость обновляется