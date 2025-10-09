ВМС Казахстана провели учения в акватории Каспия

В акватории Каспийского моря завершился плановый сбор-поход кораблей Военно-морских сил Казахстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана, учения проходили на расстоянии 80 морских миль от берега - около 150 километров.

В ходе трёх этапов военнослужащие отрабатывали ключевые задачи: принятие решений в условиях, максимально приближённых к боевым, взаимодействие между кораблями и оценку готовности личного состава к действиям вдали от берега.

Во время учений моряки совершенствовали навыки эксплуатации техники, стрельбы, маневрирования и взаимодействия между кораблями.

В ближайшее время планируется расширение масштабов учений с привлечением дополнительных подразделений, отработка новых тактических сценариев и внедрение современных методов обучения.

Проведённые мероприятия направлены на укрепление боевого потенциала Военно-морских сил Казахстана и обеспечение их готовности к выполнению задач любой сложности.