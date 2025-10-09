В Азербайджане представили электронный кошелек нового поколения

В Азербайджане представлен проект электронного кошелька нового поколения.

Как сообщает корреспондент Day.Az, об этом рассказал на проходящем в Баку Финтех форуме главный исполнительный директор Golden Pay Эйнар Абдуллаев.

"Pulz - это кошелек нового поколения, полностью ориентированный на клиента и созданный в результате масштабных исследований и разработки. Проект планируется вывести не только на местный рынок, но и в более широкий регион. Мы уверены, что с поддержкой и партнерством банков и финтех-сообщества он станет успешным и востребованным", - отметил Абдуллаев.

По его словам, для дальнейшего развития отрасли нужны базовые условия.

"Одним из ключевых вызовов остается финансовая доступность. Наша цель - чтобы больше людей получали доступ к современным финансовым услугам, а их финансовая грамотность повышалась. Для этого крайне важны доверие и безопасность. Мы, как сектор, вместе с Центральным банком работаем над тем, чтобы эти ценности укреплялись. Огромная ответственность лежит на нас именно в этой сфере. Решение - в строгом соблюдении регуляторных правил. Финтех-ассоциация, которая была создана для упрощения коммуникации между сектором и Центральным банком, играет здесь ключевую роль.

Сегодня мы приглашаем всех участников рынка к сотрудничеству, чтобы вместе соответствовать требованиям регуляторов, повышать доверие и предлагать клиентам еще более качественные продукты", - добавил CEO Golden Pay.

В заключение Абдуллаев подчеркнул, что финтех-сектор в Азербайджане вышел на очень высокий уровень и стал прочной платформой: "Для нас большая честь наблюдать, как отрасль превратилась в сильный и успешный сектор".