Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

В III квартале 2025 года тайваньского техногиганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) выросли на 30 процентов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной такой динамики стало то, что крупные американские технологические компании продолжили делать многомиллиардные ставки на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому тренду выручка TSMC за трехмесячный период, закончившийся в сентябре, составила 989,9 миллиарда новых тайваньских долларов (32,5 миллиарда долларов США). Отмечается также, что акции этой самой дорогой компании Азии выросли в 2025 году более чем на 30 процентов благодаря затянувшейся эйфории вокруг искусственного интеллекта.

Агентство напомнило, что тайваньская компания является основным производителем чипов для крупных разработчиков ускорителей искусственного интеллекта, включая Nvidia, AMD и Broadcom. Кроме того, она производит процессоры для iPhone и других устройств Apple.