Наряду с укреплением системы соцобеспечения, расширяются и программы активной занятости

Наряду с укреплением системы социального обеспечения, расширяются и программы активной занятости.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на заседании коллегии министерства.

По его словам, в этом году были предприняты важные шаги в укреплении системы социального обеспечения в стране. В рамках очередного пакета реформ, реализуемого по поручению Президента Ильхама Алиева, в этом году были произведены новые повышения пенсий, пособий и стипендий. Наряду с этим, расширение программ активной занятости и повышение доступа к рынку труда являются одними из приоритетных направлений деятельности.

Было отмечено, что средства, выделенные за 9 месяцев на пенсионное обеспечение, составили 5 миллиардов 326 миллионов манатов, что составляет рост на 467 миллионов манатов. За этот период по пособиям был выплачен 861 миллион манатов, президентским пенсиям - 551 миллион манатов, а объем средств, выделенных на это направление, увеличился на 7 процентов.

Как отметил А.Алиев, за 9 месяцев доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве превысили прогноз на 6 процентов или 342 миллиона манатов, и составили 5 миллиардов 889 миллионов манатов, а расходы - 5 миллиардов 628 миллионов манатов, что на 9 процентов или 481 миллион манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Государственное агентство занятости обеспечило работой 137 тысяч человек, 13,5 тысячи человек охвачены профессиональным обучением, еще 15,7 тысячи человек охвачены программами самозанятости и 205 тысяч человек - услугами профессиональной подготовки. Была подчеркнута важность новых целевых программ с точки зрения расширения возможностей трудоустройства и создания рабочих мест для лиц, имеющих особые потребности в социальной защите и испытывающих трудности с поиском работы.

По его словам, 96 процентов трудовых договоров уже электронизированы.

Было отмечено, что Государственная служба инспекции труда при министерстве труда установила, что за 9 месяцев текущего года работодатели задержали выплаты социального характера в объеме 380,8 тыс. манатов работникам. В результате принятых мер эти средства были выплачены работодателями работникам, а 56 работников, трудовые договоры с которыми были расторгнуты с нарушением требований законодательства, восстановлены на прежних рабочих местах.

Было подчеркнуто, что в январе-сентябре текущего года в центрах DOST обслужено 658 тыс. граждан, доведена до внимания работа по расширению сети центров DOST. В продолжение мер, принимаемых для обеспечения охвата услугами DOST, в августе этого года в Кяльбаджарском районе был также введен в эксплуатацию пункт DOST Карабахского регионального центра DOST.

Отмечено также, что Национальная обсерватория рынка труда и вопросов социальной защиты при министерстве ведет работу по определению новых профессий в рамках "зеленой" экономики и проводит исследования влияния "зеленого" перехода на навыки и профессиональное образование.

На заседании были утверждены 130 новых профессиональных и квалификационных стандартов. Обсуждены результаты проделанной работы по указанным направлениям, а также работа с документами и обращениями граждан, и предстоящие задачи.