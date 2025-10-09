https://news.day.az/world/1786899.html Трамп поблагодарил одного дипломата за мир Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского посла в Израиле Майка Хакаби за мир на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, его комментарий опубликован в соцсети Truth Social. "Посол США Майк Хакаби потрясающий! Он так усердно работал и сделал так много, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке.
Трамп поблагодарил одного дипломата за мир
Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского посла в Израиле Майка Хакаби за мир на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, его комментарий опубликован в соцсети Truth Social.
"Посол США Майк Хакаби потрясающий! Он так усердно работал и сделал так много, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке. Он очень быстро стал великим человеком. Спасибо, Майк!" - написал Трамп.
