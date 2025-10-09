Трамп поблагодарил одного дипломата за мир

Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского посла в Израиле Майка Хакаби за мир на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, его комментарий опубликован в соцсети Truth Social.

"Посол США Майк Хакаби потрясающий! Он так усердно работал и сделал так много, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке. Он очень быстро стал великим человеком. Спасибо, Майк!" - написал Трамп.