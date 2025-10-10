Предупреждение для метеочувствительных людей

10 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный ветер с кратковременным усилением в дневные часы.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что порывистый ветер, который временами будет усиливаться в дневное время, может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей.

