Предупреждение для метеочувствительных людей

10 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный ветер с кратковременным усилением в дневные часы. Как сообщает Day.Az, об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что порывистый ветер, который временами будет усиливаться в дневное время, может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей.