https://news.day.az/society/1787090.html Предупреждение для метеочувствительных людей 10 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный ветер с кратковременным усилением в дневные часы. Как сообщает Day.Az, об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что порывистый ветер, который временами будет усиливаться в дневное время, может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей.
Предупреждение для метеочувствительных людей
10 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный ветер с кратковременным усилением в дневные часы.
Как сообщает Day.Az, об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что порывистый ветер, который временами будет усиливаться в дневное время, может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре