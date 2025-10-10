Эта дорога в Баку будет перекрыта более чем на сутки

Движение транспортных средств будет ограничено на боковой дороге в Ясамальском районе Баку, на участке вдоль Внешней кольцевой автодороги - от улицы Мехти Хиябани до проспекта Москва.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Ограничение будет действовать с 08:00 11 октября 00:00 12 октября.

Причиной является проведение ремонтных работ на указанном участке дороги.

Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.