Эта дорога в Баку будет перекрыта более чем на сутки
Движение транспортных средств будет ограничено на боковой дороге в Ясамальском районе Баку, на участке вдоль Внешней кольцевой автодороги - от улицы Мехти Хиябани до проспекта Москва.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Ограничение будет действовать с 08:00 11 октября 00:00 12 октября.
Причиной является проведение ремонтных работ на указанном участке дороги.
Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.
