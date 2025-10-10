https://news.day.az/society/1787146.html

Эта дорога в Баку будет перекрыта более чем на сутки

Движение транспортных средств будет ограничено на боковой дороге в Ясамальском районе Баку, на участке вдоль Внешней кольцевой автодороги - от улицы Мехти Хиябани до проспекта Москва. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).