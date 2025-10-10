Лига чемпионов: Объявлена цена билетов на матч "Атлетик" - "Карабах"

На сайте iTicket.az стали доступны билеты на матч "Атлетик" (Бильбао, Испания) - "Карабах" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

По информации клуба, предоставленной İdman.Biz, цена билета составляет 110 манатов, передает Day.Az.

Для болельщиков на стадионе "Сан-Мамес" предварительно выделено 575 мест в секторе 321. Вход в сектор 321 будет осуществляться через "Gate 21". Сообщается, что подробная информация о замене ваучеров на билеты будет опубликована позднее. При обмене ваучеров на билеты необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.