https://news.day.az/azerinews/1787252.html Şuşadakı həbsxanada olarkən Bosniyada keçirdiyim hisləri yenidən yaşadım - Mideta Kaloper Bu gün Şuşadakı həbsxanada olarkən Bosniyadakı müharibədə keçirdiyim hisləri yaşayıram. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, bu sözləri Şuşada səfərdə olan Bosniya və Herseqovinadan olan itkin ailənin üzvü Mideta Kaloper deyib. "Mən özüm hələ də qardaşımı axtardığım üçün bu qədər dərin hiss edirəm.
Bu gün Şuşadakı həbsxanada olarkən Bosniyadakı müharibədə keçirdiyim hisləri yaşayıram.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, bu sözləri Şuşada səfərdə olan Bosniya və Herseqovinadan olan itkin ailənin üzvü Mideta Kaloper deyib.
"Mən özüm hələ də qardaşımı axtardığım üçün bu qədər dərin hiss edirəm. İstədiyim tək şey onu tapmaqdır", - o qeyd edib.
Mideta Kaloper Azərbaycan xalqına və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı atılan addımlara hörmət etdiyini bildirib.
