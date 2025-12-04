UNESCO Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməkdə maraqlıdır
UNESCO Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməkdə maraqlıdır. UNESCO Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyini, onun qlobal elm və mədəniyyət sahəsindəki töhfələrinin tanınmasında əhəmiyyətli addım hesab edir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün UNESCO-nun baş direktorunun müavini Lidiya Brito keçirilən Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunan "Yusif Məmmədəliyev: Elm. İrs. İnnovasiyalar" adlı beynəlxalq konfransın açılış mərasiminə ünvanladığı videomüraciətdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Yusif Məmmədəliyev 20-ci əsrin kimyasında regional və beynəlxalq səviyyədə mühüm dəyişikliklərə səbəb olub:
"UNESCO akademik Yusif Məmmədəliyevin elmi irsini yüksək qiymətləndirir. O, həm regional, həm də qlobal elmə töhfələr verib, eyni zamanda Azərbaycanda elmi potensialın inkişafında mühüm rol oynayıb. UNESCO Məmmədəliyevin 120 illik yubileyini qlobal elm və mədəniyyət sahəsindəki töhfələrinin tanınmasında əhəmiyyətli bir addım hesab edir".
