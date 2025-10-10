Интервал движения между этими станциями будет сокращен

В Бакинском метрополитене на ещё одном участке будет сокращён интервал движения поездов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил АПА начальник Службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Анар Заманлы.

Он напомнил, что ранее в метро уже был сокращен интервал движения поездов в часы пик на участке между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи":

"В настоящее время проводится мониторинг участка и рассматриваются дополнительные технические возможности. Ведётся работа над дальнейшей оптимизацией интервала движения. Сейчас в часы пик он составляет 10 минут, однако мы предпринимаем меры, чтобы сократить его ещё больше", - отметил Заманлы.