https://news.day.az/world/1787255.html В США проверят Tesla Илона Маска В США Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку 2,9 млн машин Tesla с функцией автопилота. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Поводом для проверки стали многочисленные аварии с участием электрокаров марки.
В США проверят Tesla Илона Маска
В США Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку 2,9 млн машин Tesla с функцией автопилота. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Поводом для проверки стали многочисленные аварии с участием электрокаров марки. Отмечается, что у NHTSA есть 58 отчетов о нарушении безопасности Tesla при использовании автопилота. К примеру, в один из эпизодов автомобиль марки продолжил движение на красный сигнал светофора, что привело к ДТП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре