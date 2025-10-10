В США проверят Tesla Илона Маска

В США Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку 2,9 млн машин Tesla с функцией автопилота. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для проверки стали многочисленные аварии с участием электрокаров марки. Отмечается, что у NHTSA есть 58 отчетов о нарушении безопасности Tesla при использовании автопилота. К примеру, в один из эпизодов автомобиль марки продолжил движение на красный сигнал светофора, что привело к ДТП.