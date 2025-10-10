В Азербайджане вводят новые правила для остановок и общественного транспорта

В Азербайджане совершенствуются общие требования к автотранспортным средствам и объектам инфраструктуры автомобильного транспорта.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, общие требования к общественному пассажирскому автомобильному транспорту, а также к остановочным пунктам транспортных средств, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, будут определяться правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Определение мест размещения, установка, управление и обслуживание остановочных пунктов для транспортных средств, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, будут обеспечиваться органом (структурой), определённым соответствующим исполнительным органом власти.

Размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (за исключением остановочных пунктов) или их реконструкция путём изменения назначения будут осуществляться в порядке, предусмотренном градостроительным и строительным законодательством, с учётом мнения уполномоченного органа, с учётом объёмов пассажирских и грузовых потоков и потребностей пользователей транспортных услуг.

Отмечается, что законопроект подготовлен с целью совершенствования законодательства в области определения мест, установки и управления остановочными пунктами для транспортных средств, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, и предусматривает определение единого уполномоченного органа для этой сферы.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, в административных границах Баку определение мест размещения, установка и управление остановочными пунктами для регулярных пассажирских перевозок находятся в ведении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA). За пределами города организация необходимой инфраструктуры, утверждение схем размещения остановок и контроль осуществляются главами исполнительной власти на местах.

Создание единой структуры для определения мест размещения, установки, управления и обслуживания остановочных пунктов для регулярных пассажирских перевозок позволит повысить качество транспортных услуг в регионах и внедрить единые стандарты по всей стране.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.