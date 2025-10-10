Макс Ферстаппен назвал фаворита следующего сезона "Формулы-1"

Четырехкратный чемпион мира и гонщик "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен считает, что команда "Мерседес" хорошо покажет себя в 2026 году, после смены регламента, сообщает Day.Az.

"Следующий год, очевидно, не будет простым с нашим собственным двигателем. Это новый риск для "Ред Булл", хотя риском был и приход в "Формулу-1", и они неплохо справились.

Будет ли доминировать "Мерседес"? Сложно сказать. Но я уверен, что "Мерседес" будет впереди. Они всегда впереди и всегда сильны. Это ведущая компания, поэтому я убежден, что они будут на ведущих позициях. Особенно если дело касается двигателя", - приводит слова Ферстаппена İdman.Biz со ссылкой на Sky Germany.