Автор: Питер Тейс

В условиях глубоко расколотого международного порядка, охваченного жестокими вооруженными конфликтами - от Украины до Йемена и от Камеруна до Израиля - защита биоразнообразия и создание морских охраняемых территорий в Южно-Китайском море приобретают первостепенное значение для устойчивого будущего планеты, поскольку экономическое благополучие будущих поколений будет напрямую зависеть от этого.

На фоне хаотичных, разрозненных потоков геополитических интересов высоко оценённая книга Джеймса Бортона "Жатва волн: как синие парки формируют политику, дипломатические отношения и миростроительство в Южно-Китайском море" предлагает прагматичный подход к созданию новых инициатив, способных стимулировать более тесное сотрудничество между всеми прибрежными государствами региона. Безупречная работа и исследования Бортона в области морских охраняемых территорий служат прочным фундаментом для защиты биологического разнообразия - стратегического актива для динамичных экономик региона, включая Филиппины, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд и Вьетнам.

Эта книга открывает новые горизонты для более эффективного регионального механизма сотрудничества, сосредоточенного на экологической экономике и внедрении правовой базы, которая обеспечит охрану морских территорий. Каждая страна, находящаяся в географии Южно-Китайского моря, призывается и обязана использовать книгу Бортона как маяк климатической дипломатии, а также как своеобразную "Великую хартию" по предотвращению чрезмерного вылова рыбы, остановке масштабного сбора моллюсков и осуждению незаконных действий Китайской Народной Республики по дноуглубительным работам и намыванию искусственных островов в целях территориальной экспансии.

Автор - иностранный корреспондент с более чем тридцатилетним опытом освещения экологической политики в Юго-Восточной Азии, старший научный сотрудник Школы перспективных международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса, который прекрасно понимает, что половина мирового рыболовецкого флота проходит через оспариваемые воды Южно-Китайского моря.

Себастьян К.А. Ферсе, специалист по экологии коралловых рифов с более чем десятилетним опытом исследований в Юго-Восточной Азии, отмечает: "Строительная деятельность оказала беспрецедентное воздействие на рифы в регионе, и, согласно исследованию 2016 года, проведенному на основе анализа спутниковых снимков, до 60% мелководных рифов в пострадавших районах были напрямую уничтожены. Строительные работы вызвали осадкообразование и помутнение воды, что также видно на снимках. Рифы, подвергшиеся прямому намыву земель, исчезли полностью. Рифы, затронутые дноуглубительными работами для создания намывных территорий, потеряли сложную структуру, формировавшуюся на протяжении веков и тысячелетий".

На этом фоне Джеймс Бортон предлагает мировому сообществу убедительный аргумент в пользу международного сотрудничества для противодействия растущим вызовам трансграничной морской охраны. Опираясь на опыт инициативы ООН "Средиземноморский план действий", в рамках которой сотрудничество между 21 прибрежным государством помогло сократить загрязнение, восстановить рыбные ресурсы и защитить биоразнообразие, Бортон выступает за аналогичные научно обоснованные механизмы в Южно-Китайском море. Его новая работа предлагает прагматичную дорожную карту по расширению сети морских охраняемых территорий, содействию открытому диалогу между учеными и политиками и формированию общей приверженности созданию новых "синих парков" в оспариваемых водах.

Глобальная рамочная программа по биоразнообразию Куньмин - Монреаль останется неполной, если в ее официальные документы не будут включены ценные концепции Бортона.

Протянувшиеся от Сингапура и Малаккского пролива на юго-западе до Тайваньского пролива на северо-востоке, эти обширные глубоководные районы славятся своими атоллами, коралловыми рифами и островками - сложной экосистемой, оказавшейся в эпицентре соперничества за суверенитет. Джеймс Бортон утверждает, что региону срочно необходим механизм экологической защиты - подлинный региональный круглый стол, который позволит преодолеть геополитические разногласия, долгие годы подпитывавшие недоверие и конфликты. Пока территориальные споры сохраняются, океанографические исследования остаются на обочине, экологическая безопасность продолжает разрушаться, а экономические основы, поддерживающие более 625 миллионов человек в десяти странах АСЕАН, находятся под все большим риском.

Сегодняшние мировые СМИ и глобальный дискурс переполнены политическими и пропагандистскими нарративами, в то время как насущные проблемы разрушения экосистем, загрязнения океана и климатических угроз, таких как закисление, уходят на второй план. Пока мировые державы спешат обеспечить доступ к редким и критически важным минералам, вопросы охраны окружающей среды постепенно вытесняются из глобальной повестки, оставляя хрупкие морские экосистемы без защиты от хищнической эксплуатации. Новая работа Джеймса Бортона призывает американское разведывательное сообщество и внешнеполитический истеблишмент Вашингтона признать, что деградация окружающей среды - это не отдаленная угроза, а центральный фактор региональной стабильности и глобальной безопасности.

Эта книга написана с четким пониманием срочности и цели. Для США продвижение научно обоснованной стратегии и поддержка грамотно управляемых морских охраняемых территорий - это не только экологическая необходимость, но и экономическая и геополитическая задача. Эти механизмы способны стимулировать устойчивый рост, укреплять экологическую устойчивость и усиливать авторитет Америки на мировой арене. В Harvesting the Waves Джеймс Бортон утверждает, что принципы морских охраняемых территорий должны занять центральное место в национальной стратегии безопасности Вашингтона при взаимодействии с Китаем и другими странами в неспокойных водах Южно-Китайского моря. Его послание недвусмысленно: если наука будет впереди, то дипломатия и стабильность последуют за ней.

Питер Марко Тейс - основатель Экономического форума Парагвая в Висконсине, автор шести книг и десятков статей по международной политике, геостратегии Евразии и латиноамериканским исследованиям. Является Почетным исследователем Международной конференции по бизнесу, экономике и технологиям Университета Гран-Асунсьон - UNIGRAN в Парагвае.