Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе

10 октября в Душанбе от имени Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был организован официальный прием в честь глав государств СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.