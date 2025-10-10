https://news.day.az/officialchronicle/1787177.html

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО

10 октября в Душанбе от имени Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был организован официальный прием в честь глав государств СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.