https://news.day.az/officialchronicle/1787177.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО 10 октября в Душанбе от имени Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был организован официальный прием в честь глав государств СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО
10 октября в Душанбе от имени Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был организован официальный прием в честь глав государств СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре