Посольство Туркменистана провело брифинг о строительстве мечети в Физули

При содействии посольства Туркменистана в Баку состоялся брифинг для представителей СМИ, посвященный церемонии закладки фундамента мечети в азербайджанском городе Физули - подарка братскому азербайджанскому народу от Туркменистана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, обращаясь к участникам мероприятия, посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов отметил, что церемония закладки мечети, состоявшаяся в рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале, стала значимым событием не только для тюркского, но и для всего исламского мира.

"Закладка фундамента мечети в Физули символизирует восстановление принадлежности Карабаха Азербайджанской Республике. Уверен, что в будущем эта мечеть станет символом дружбы и братства тюркских народов", - подчеркнул он.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, заместитель председателя Комитета по культуре Гюнай Эфендиева добавила, что благородная традиция братских инициатив продолжается: в Физули уже функционирует школа имени Мирзы Улугбека, построенная по инициативе Узбекистана, а теперь Туркменистан реализует новый символический проект.

По ее словам, установление побратимских отношений между Физули и одним из городов Туркменистана создает дополнительные возможности для укрепления культурных связей и проведения совместных мероприятий.

В свою очередь, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн добавил, что укрепление духовных и культурных ценностей, развитие инфраструктуры и поддержка образования всегда были важными принципами тюркского мира. "Создавайте, развивайте, открывайте свои сердца, проявляйте справедливость, приносите радость туда, куда приходите", - напомнил он наследие Ахмета Йесави.

По словам дипломата, совместные инициативы Туркменистана и Азербайджана демонстрируют не только братство народов, но и приверженность совместной работе по сохранению культурных ценностей и духовного наследия региона.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Совета старейшин Эльдар Гулиев подчеркнул, что все тюркские государства оказывали моральную поддержку Азербайджану во время Второй Карабахской войны.

"Армения за время 30-летней оккупации полностью разрушила территории Азербайджана. После освобождения земель от оккупации мы начали восстановительные работы и увидели поддержку тюркских государств в этом процессе. Мечеть, которая является даром Туркменистана, вероятно, будет построена и передана в ближайшее время. Мы высоко ценим этот дар, потому что он свидетельствует о нашем единстве", - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Туркменистаном Танзиля Рустамханлы добавила, что

тюркский мир прошел долгий путь, чтобы достичь нынешнего уровня единства, и именно политическая воля и взаимное доверие сделали возможным сближение братских стран.

"Победа Азербайджана в Карабахской войне - это победа всего тюркского мира", - подчеркнула депутат.

Рустамханлы выразила особую признательность Туркменистану за активное участие в 10-м саммите Организации тюркских государств в Габале и за инициативу строительства мечети в городе Физули, назвав этот шаг сильным посланием миру о солидарности тюркских народов.

"Закладка фундамента мечети - это не просто религиозное событие, а символ духовного и культурного единства. Этим шагом Туркменистан показал всему миру силу братства и общих ценностей тюркских государств", - сказала она.