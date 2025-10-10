https://news.day.az/sport/1787203.html Азербайджанский парапауэрлифтер завоевал бронзовую медаль в Египте Азербайджанский парапауэрлифтер Расул Закиев успешно выступил на чемпионате мира в Каире (Египет). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 19-летний спортсмен в весовой категории 88 кг показал суммарный результат 343 кг за три движения и завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что сборную Азербайджана на соревнованиях также представляют Парвин Мамедов (49 кг), Джейхун Махмудов (59 кг), Ильхамиз Керимов (107 кг), Захра Дадашова (61 кг) и Лейла Керимова (79 кг).
