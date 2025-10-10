Студенты каких университетов в текущем семестре получили больше кредитов на образование?

Согласно данным по количеству оформленных договоров об образовательных кредитах на осенний семестр 2025/2026 учебного года, в первую пятерку вузов вошли Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский технический университет, Бакинский университет "Евразия", Азербайджанский государственный педагогический университет и Азербайджанский университет архитектуры и строительства.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Фонде студенческих образовательных кредитов.

"Для получения образовательного кредита у студента не должно быть академической задолженности в течение нормативного периода обучения, а средний балл успеваемости (GPA) должен быть не ниже 71. За последние четыре года деятельности Фонда наблюдается рост числа заявителей на получение кредита и лиц, получивших кредит. Воспользоваться студенческим кредитом на образование могут лица, обучающиеся на очной и платной основе в бакалавриате и магистратуре высших учебных заведений, в средних специальных учебных заведениях, а также в технических и высших технических профессиональных учебных заведениях.

С момента создания Фонда через электронный портал Фонда поступило 82 663 заявки, из которых 66 177 заявок оформлены договором студенческого кредита на образование. Из числа оформленных договоров 65% приходится на долю стандартных кредитов, остальные 35% - социальные кредиты.

Согласно статистике, за текущий семестр поступило 12 100 заявок, оформлено 8 767 образовательных кредитов. Этот показатель был достигнут в результате эффективной деятельности Фонда, сформированного в короткие сроки. Приём заявлений на указанный семестр ведётся с 24 июля и продлится до конца осеннего семестра.

За время деятельности Фонда наибольшее количество образовательных кредитов пришлось на Азербайджанский государственный экономический университет, Гянджинский государственный университет, Азербайджанский технический университет, Бакинский государственный университет и Азербайджанский университет кооперации.

В 2025/2026 учебном году только на программы бакалавриата и магистратуры были получены 5 631 заявка, из которых по 5 084 были оформлены договора на образовательные кредиты", - сказали в Фонде.