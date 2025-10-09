Меняется рабочий график: кого это коснется?

В начале этого года была принята Государственная Программа по изменению режима работы государственных органов, учебных и медицинских учреждений с целью совершенствования транспортной инфраструктуры в Баку и окрестностях.

Согласно программе, в 2025-2026 годах режим работы государственных учреждений, образовательных и медицинских организаций, а также других юридических и физических лиц будет организован на основе гибкого графика. Для этого соответствующим государственным органам поручено провести анализ и утвердить соответствующие списки.

С началом учебного года на дорогах столицы ежедневно образуются многокилометровые пробки. Проект школьных автобусов пока реализуется пилотно в некоторых школах, поэтому проблема заторов полностью не решена.

Применение гибкого рабочего графика рассматривается как один из ключевых шагов по устранению этой проблемы.

Как передает Day.Az, экономист-депутат Вугар Байрамов заявил Ölkə.Az, что гибкий график основан на мировом опыте и является эффективным:

"Безусловно, внедрение различного рабочего графика является одним из направлений Государственной Программы и его применение крайне важно. Если обратить внимание на развитые страны, особенно Европу, мы увидим, что государственные органы, частный сектор, даже сфера услуг работают по разному графику. Сюда включены и образовательные учреждения.

Применение подобных практик в Азербайджане также целесообразно. Это необходимо для снижения заторов и плотности движения на дорогах. Ожидается, что время начала и окончания рабочего дня будет различным. Стандартный режим с 09:00 до 18:00 применяться не будет. В учреждениях и организациях будет соблюдаться 8-часовой рабочий день согласно Трудовому кодексу, что не означает увеличение рабочего времени.

Опыт других стран показывает, что это эффективный механизм, который однозначно способен влиять на снижение плотности движения и заторов. Конечно, параллельно должны применяться и другие меры".

Юрист Сабир Мамедов также считает, что для эффективности программы необходимо комплексное применение мер:

"Изменение графика на рабочих местах - это одна из мер по снижению заторов. Что касается образовательных учреждений, там нужно не менять график, а предотвращать парковку автомобилей перед школами. Именно они чаще всего создают пробки. Если это не сделать, разница в графиках не решит проблему, потому что бывают школы, где невозможно проехать из-за машин родителей, которые высаживают детей".

По мнению Мамедова, изменение графика в малочисленных организациях выглядит проблематичным. Он также подчеркнул, что при внедрении гибкого графика в будущем важно контролировать соблюдение этого режима.