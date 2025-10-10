Хорошая новость для пассажиров метро

На основании результатов мониторинга, проведенного компанией "Бакинский метрополитен" ЗАО, входящей в состав AZCON Holding, принято решение сократить интервалы движения поездов еще на одном участке, где отмечается рост пассажиропотока.

В связи с началом нового учебного сезона, для обеспечения повышенного пассажиропотока на станции "Ази Асланов" движение поездов на участке "Ази Асланов - Ахмедлы" будет регулироваться с интервалом 5 минут в часы пик и 7 минут в непиковое время.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Баку Метрополитена.

Согласно заявлению, испытания, связанные с организацией движения поездов в тоннелях данного участка, успешно завершены, и безопасность движения полностью обеспечена.

Напомним, что 30 ноября 2024 года в связи с началом капитального ремонта и реконструкции оборотного пути на станции "Ази Асланов" был введён новый график движения поездов на Красной и Зелёной линиях. В этот период движение поездов осуществлялось только до станции "Ахмедли". Учитывая, что ремонтные работы проводились лишь на оборотном участке, станция "Ази Асланов" не закрывалась для пассажиров, и движение регулировалось по специальному графику с интервалом 10 минут.

Внедрённый сейчас новый интервал направлен на повышение качества пассажирских перевозок, а также на более оперативное и гибкое регулирование растущего пассажиропотока.

Новый график движения поездов будет размещён на официальном сайте Бакинского метрополитена.