Юношеская сборная Азербайджана сыграет с командой Узбекистана

Сборная Азербайджана по футболу (U-19), находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Узбекистане, сегодня проведет первый контрольный матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда сыграет с национальной сборной Узбекистана соответствующей возрастной категории.

Матч пройдет на одноименном стадионе в районе Дустлик города Ташкента и начнется в 15:00 по бакинскому времени.