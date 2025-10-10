Xiaomi представляет серию Xiaomi 15T: сочетание выдающейся оптики, передовых технологий и флагманского дизайна

Мюнхен, Германия, 24 сентября 2025 года - Сегодня Xiaomi представила свою новейшую флагманскую линейку - серии Xiaomi 15T, включающую Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, на глобальной презентации в Мюнхене. Этот запуск знаменует собой новый этап эволюции серии T: от мощных камер и инновационных технологий для современных трендсеттеров - к высшему уровню мобильной фотографии, передовым инженерным решениям и утончённому дизайну.

Выдающаяся оптика для съёмки нового уровня

Серия Xiaomi 15T оснащена тройной камерой, созданной совместно с Leica, обеспечивающей изображения профессионального уровня.

Xiaomi 15T Pro получила продвинутый телеобъектив Leica 5x с 5-кратным перископическим зумом, тогда как базовая модель оснащена телефотокамерой. Диапазон фокусных расстояний - 15-230 мм у Pro и 15-92 мм у 15T, что позволяет снимать и панорамы, и детальные крупные планы.

Основная 50 МП камера Leica Summilux (ƒ/1.7 в 15T и ƒ/1.62 в Pro) обеспечивает высокую детализацию и яркие цвета даже при слабом освещении. В версии Pro используется сенсор Light Fusion 900 с динамическим диапазоном 13.5 EV для точной цветопередачи.

Обе модели имеют 32 МП фронтальную камеру, а вычислительная платформа Xiaomi AISP 2.0 с функциями PortraitLM 2.0 и ColorLM 2.0 автоматически улучшает цвет, глубину и контраст. В режиме Master Portraitдоступны новые эффекты боке и ручная настройка апертуры. Также предусмотрен уличный режим Leica с моментальной съёмкой и фокусными расстояниями 28, 35, 50, 75 и (в Pro) 135 мм.

Для видео - поддержка 4K HDR10+ 30 к/с на всех объективах. Модель Pro также снимает 4K 120 к/с и 4K 60 к/с с 10-битным LOG и LUT, что обеспечивает гибкость при цветокоррекции.

Xiaomi 15T Series - это универсальная система камер для фото и видео контента профессионального уровня, объединяющая мощную оптику Leica и интеллектуальные алгоритмы Xiaomi.

Бесперебойная связь и новая операционная система

Серия Xiaomi 15T открывает новую эру мобильной связи. Впервые представлена функция оффлайн-связи Xiaomi, позволяющая осуществлять прямые голосовые вызовы между устройствами без сотовой сети или Wi-Fi - до 1.9 км для Xiaomi 15T Pro и 1.3 км для Xiaomi 15T¹. Это удобно при отсутствии сигнала, например, в горах или за городом.

Технология Xiaomi Surge T1S объединяет GPS, Wi-Fi, Bluetooth и сотовую связь, а интеллектуальное переключение антенн с помощью ИИ обеспечивает стабильный сигнал при стриминге, навигации и играх.

Обе модели работают на новой Xiaomi HyperOS 3³, которая улучшает многозадачность, ускоряет запуск приложений и обновляет интерфейс - с новыми стилями экранов блокировки, иконками, виджетами и современным дизайном уведомлений. Интеграция ИИ делает взаимодействие между устройствами ещё быстрее и удобнее.

Большой и яркий дисплей с максимальным погружением

Серия Xiaomi 15T оснащена самым большим и ярким экраном среди всех смартфонов Xiaomi - 6,83 дюйма с разрешением 1.5K и пиковым уровнем яркости до 3200 нит². Экран обеспечивает исключительную четкость, насыщенные цвета и комфортное восприятие контента при любом освещении.

Модель Xiaomi 15T Pro получила ультратонкие рамки всего 1,5 мм со всех сторон благодаря технологии LIPO², что создаёт эффект "дисплея от края до края". Частота обновления достигает 144 Гц⁵ для сверхплавной прокрутки и максимальной отзывчивости.

Xiaomi 15T поддерживает частоту 120 Гц⁶ и оснащён ШИМ-диммингом 3840 Гц, снижая мерцание экрана и обеспечивая комфорт для глаз при длительном использовании. Также реализована технология DC dimming для защиты зрения на полной яркости.

Мощность и работоспособность

Серия Xiaomi 15T сочетает высокую производительность и энергоэффективность. Оба смартфона оснащены аккумулятором 5500 мА·ч, обеспечивающим длительную работу в тонком корпусе.

Xiaomi 15T Pro поддерживает 90W проводную и 50W беспроводную HyperCharge⁷, а Xiaomi 15T - 67W HyperCharge⁸, позволяя быстро вернуть заряд без долгого ожидания. Аккумулятор сохраняет до 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки² и активирует устройство менее чем за 4 секунды² после подключения.

В основе производительности - чипсеты MediaTek Dimensity 9400+ (в 15T Pro, 3-нм техпроцесс) и Dimensity 8400-Ultra (в 15T), обеспечивающие значительный прирост мощности CPU и GPU по сравнению с предыдущим поколением².

Для стабильной работы даже при высоких нагрузках применяется инновационная система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop. Она эффективно отводит тепло от ключевых компонентов, включая SoC, и поддерживает комфортную температуру корпуса во время игр, съёмки и стриминга.

Флагманский дизайн и автономность

Серия Xiaomi 15T воплощает баланс между мощью и изяществом. Корпус выполнен из цельного стекловолокна, образующего гладкий бесшовный дизайн с плоской рамкой и скруглёнными гранями для комфортного удержания.

Дисплей защищён Corning® Gorilla® Glass 7i, устойчивым к царапинам и внешним воздействиям, а задняя панель из стекловолокна сочетает лёгкость, прочность и премиальный вид. Смартфоны обладают сертификатом IP68⁹, выдерживая погружение в пресную воду на глубину до 3 метров².

Xiaomi 15T Pro дополнительно оснащён рамкой из алюминиевого сплава 6M13, обеспечивающей повышенную ударопрочность. Цветовые варианты: Чёрный, Серый и элегантный Мокко Золото¹⁰.

Xiaomi 15T доступен в оттенках Чёрный, Серый и Розовое Золото¹⁰, отражающих современный минимализм и стиль.

Цена и доступность

Xiaomi 15T будет доступен с 9 октября в варианте памяти:

• 12 + 512 ГБ - 1 149,99 AZN

Xiaomi 15T Pro будет доступен с 9 октября в двух вариантах памяти:

• 12 + 512 ГБ - 1 549,99 AZN

• 12 + 1024 ГБ - 1 699,99 AZN

Смартфоны представлены в трёх стильных цветах: Черный, Серый, Розовое Золото/Мокко Золото¹⁰. Xiaomi15T Series уже можно приобрести в магазинах Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton