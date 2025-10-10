В этой стране найдены окаменелые останки динозавра

В Кызылординской области археологи обнаружили окаменелые останки древнего динозавра. Находка сделана в ущелье Шах-Шах, расположенном примерно в 90 километрах к северу от Кармакшинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, по предварительным данным специалистов, кости принадлежат хищному динозавру, жившему в меловом периоде мезозойской эры.

По данным областного музея, ранее в этом районе уже находили следы древних рептилий.

"Ущелье Шах-Шах впервые привлекло внимание ученых в 1959 году, когда там проводились исследования. Тогда в бостобинской свите мелового периода были найдены кости динозавров. В 1968 году был обнаружен череп, получивший название "Аралозавр". Палеонтологи установили, что этот динозавр из отряда гадрозавров жил 93-86 миллионов лет назад", - отметили в музее.