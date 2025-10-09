На одной из улиц Баку нанесли желтую сетку

На улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку введено новое регулирование дорожного движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возле станции метро "Ахмедлы" на участке, где заканчивается автобусная полоса, нанесена желтая сетка.

Отмечается, что в этом месте часто образуются пробки, и автобусы после завершения своей полосы теряют много времени при пересечении перекрестка. После введения нововведения водителям, поворачивающим направо, запрещено останавливаться в зоне, где нанесена сетка.

Согласно новым правилам, даже при заторе впереди автомобили должны оставлять разметку свободной и не мешать движению общественного транспорта.

Напомним, аналогичное нововведение ранее было реализовано на улице Фатали Хана Хойского в Наримановском районе (напротив Ganjlik Mall).