Израиль поддержал идею присуждения Трампу Нобелевской премии мира

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху призвал наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении канцелярии в соцсети X. "Дайте Трампу Нобелевскую премию мира - он ее заслуживает", - говорится в сообщении.