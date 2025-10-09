Израиль поддержал идею присуждения Трампу Нобелевской премии мира

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху призвал наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении канцелярии в соцсети X.

"Дайте Трампу Нобелевскую премию мира - он ее заслуживает", - говорится в сообщении. 