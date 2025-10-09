https://news.day.az/hitech/1786845.html Названа дата ввода в эксплуатацию крупнейшего в регионе дата-центра Азербайджана С этого года в Азербайджане началось строительство двух новых центров обработки данных (дата-центров). Об этом заявил директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев на Baku Fintech Forum 2025, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Он отметил, что завершение строительных работ планируется к 2027 году.
