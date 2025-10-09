Названа дата ввода в эксплуатацию крупнейшего в регионе дата-центра Азербайджана

С этого года в Азербайджане началось строительство двух новых центров обработки данных (дата-центров).

Об этом заявил директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев на Baku Fintech Forum 2025, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что завершение строительных работ планируется к 2027 году.

"Эти дата-центры станут крупнейшими не только в Азербайджане, но и в регионе. Один из них будет расположен в Гаджигабуле, а другой - в Абшеронском районе", - подчеркнул Ф.Фараджуллаев.