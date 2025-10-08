https://news.day.az/sport/1786595.html

II Игры стран СНГ: азербайджанские гимнастки завоевали две медали - ФОТО

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали бронзовую медаль в командном зачете на III Играх стран СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нур Садыгова, Шамс Агагусейнова, Фидан Гурбанлы и Азада Атакишиева заняли третье место в общем зачете. Азада Атакишиева ранее завоевала серебряную медаль в многоборье.