II Игры стран СНГ: азербайджанские гимнастки завоевали две медали

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали бронзовую медаль в командном зачете на III Играх стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нур Садыгова, Шамс Агагусейнова, Фидан Гурбанлы и Азада Атакишиева заняли третье место в общем зачете.

Азада Атакишиева ранее завоевала серебряную медаль в многоборье.

Следует отметить, что соревнования по художественной гимнастике завершатся 8 октября.