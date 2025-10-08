Johnson & Johnson выплатит многомиллионную компенсацию за смерть пенсионерки

В США суд обязал корпорацию Johnson & Johnson (J&J) выплатить $966 млн в качестве компенсации семье 88-летней пенсионерки из Калифорнии, которая умерла после использования детской присыпки на основе талька.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $966 млн семье женщины, которая умерла в 2021 году от редкой формы рака. Родственники Мэй Мур утверждают, что у нее развилась мезотелиома после использования детской присыпки J&J на основе талька, в составе которой был асбест", - говорится в статье.

Уточняется, что корпорация должна выплатить $16 млн в качестве компенсации ущерба и $950 млн в виде штрафных санкций. При этом вице-президент Johnson & Johnson Эрик Хаас выразил несогласие с решением суда и заявил о намерении обжаловать его в апелляционном суде.

Представители компании отрицают наличие асбеста в составе детской присыпки. Несмотря на эти утверждения, Johnson & Johnson прекратила продажу товара на основе талька, поскольку дело Мэй Мур не является первым подобным инцидентом.