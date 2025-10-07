Турпоток в Марокко сохраняется несмотря на протесты

Несмотря на протесты, организованные молодежной группой "Поколение Z 212", туристический сектор Марокко продолжает работать в обычном режиме, без каких-либо отмен или перебоев в работе туристических направлений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на электронную газету Akhbarona, протесты не повлияли на поток туристов или туристическую активность в таких крупных городах, как Марракеш, Агадир, Фес и Дахла, авиакомпании и отели не зафиксировали снижения спроса. Летом Марокко посетило рекордное количество туристов, увеличившись более чем на 15% по сравнению с 2024 годом.

Отмечается, что европейские власти, от Франции до Бельгии, Италии и Испании, не выпустили никаких конкретных предупреждений о поездках в Марокко, а лишь призвали людей избегать мест протестов, не рекомендуя отменять поездки.

Протесты движения Поколение Z 212 (рожденных между 1997 и 2012 годами), начавшиеся в Марокко с мирных требований улучшения образования, здравоохранения и борьбы с коррупцией, выявили глубокий разрыв между молодежью, использующей цифровые технологии, и правительством, застрявшим в устаревших политических подходах.

Изначально протесты GenZ 212 были мирными, с сидячими акциями и лозунгами о праве на качественное образование, доступную медицину. Однако отсутствие реакции властей усилило недовольство, и за несколько дней ситуация обострилась: протесты переросли в столкновения, унесшие жизни по меньшей мере трех человек.