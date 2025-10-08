Эти автобусы тоже перешли на новый тариф - ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК - ФОТО
Объявлен новый список автобусов, на которые распространяются изменения тарифов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом информирует Азербайджанское агентство наземного транспорта.
Уточняется, что изменения охватывают 9 % маршрутной сети страны и 30 % маршрутов столицы.
Отметим, что 29 сентября Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила новые тарифы на перевозки в автобусах и метро. Согласно решению, для регулярных городских (внутрирайонных), междупоселковых и пригородных маршрутов, отвечающих современным требованиям и работающих исключительно с безналичной оплатой, минимальный тариф на проезд (с изменением в зависимости от расстояния) установлен на уровне 60 гяпиков.
Решение вступило в силу 1 октября.
