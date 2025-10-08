Эти автобусы тоже перешли на новый тариф

Объявлен новый список автобусов, на которые распространяются изменения тарифов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом информирует Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Уточняется, что изменения охватывают 9 % маршрутной сети страны и 30 % маршрутов столицы.

Отметим, что 29 сентября Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила новые тарифы на перевозки в автобусах и метро. Согласно решению, для регулярных городских (внутрирайонных), междупоселковых и пригородных маршрутов, отвечающих современным требованиям и работающих исключительно с безналичной оплатой, минимальный тариф на проезд (с изменением в зависимости от расстояния) установлен на уровне 60 гяпиков.

Решение вступило в силу 1 октября.