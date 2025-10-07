В Азербайджане пройдет марафон мастер-классов с участием известных деятелей культуры

По инициативе Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана, при организационной поддержке Конфедерации профсоюза работников культуры, а также при содействии Главного управления культуры города Баку и Абшерон-Хызинского регионального управления культуры, с 8 по 18 октября будут проведены мастер-классы для преподавателей и учащихся музыкальных и художественных школ, находящихся в подчинении указанных структур, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Проект будет осуществлен в рамках 140-летия великого композитора, музыковеда и педагога Узеира Гаджибейли. Основной целью инициативы является повышение профессионального уровня преподавателей, а также обогащение знаний и навыков учащихся.

Мастер-классы охватят такие направления, как тар, кяманча, саз, балабан, канон, искусство вокала - искусство ханенде, фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, вокальное пение и хореография. Мастер-классы, которые будут организованы в городах Баку, Хырдалан и Сумгайыт, пройдут с участием известных музыкантов и хореографов республики, профессоров, преподавателей.

