На заседании Совета министров иностранных дел ОТГ утвержден ряд важных документов

В рамках состоявшегося в Габале 7 октября заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) утвержден ряд важных документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, принятые на заседании документы служат укреплению институциональных основ ОТГ, расширению сотрудничества между государствами-членами и государствами-наблюдателями.

На заседании приняты следующие решения:

1.О внесении изменений в пункты 1 и 4 Процедурных правил Тюркской академии;

2.О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской академии;

3.О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Фонде тюркской культуры и наследия;

4.Об утверждении бюджета Секретариата ОТГ на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

5.Об утверждении финансового отчета Секретариата ОТГ за 2024 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

6.Об утверждении бюджета Тюркской академии на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

7.Об утверждении бюджета Фонда тюркской культуры и наследия на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел).