В Литве начались военные учения с тысячами солдат НАТО

Полевые тактические учения "Железный волк" стартовали в Литве, в них примут участие около трех тысяч солдат из восьми стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что также в учениях будут задействованы порядка 650 единиц военной техники.

"В учениях примут участие около 3000 военных литовских военных и союзников из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии", - говорится в сообщении.