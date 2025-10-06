https://news.day.az/world/1786043.html В Литве начались военные учения с тысячами солдат НАТО Полевые тактические учения "Железный волк" стартовали в Литве, в них примут участие около трех тысяч солдат из восьми стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что также в учениях будут задействованы порядка 650 единиц военной техники.
В Литве начались военные учения с тысячами солдат НАТО
Полевые тактические учения "Железный волк" стартовали в Литве, в них примут участие около трех тысяч солдат из восьми стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что также в учениях будут задействованы порядка 650 единиц военной техники.
"В учениях примут участие около 3000 военных литовских военных и союзников из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре