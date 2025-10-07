В Баку проходит заседание комитета Парламентской ассамблеи ОЧЭС

В Баку проходит 65-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Day.Az, заседание открыл председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев.

