https://news.day.az/politics/1786178.html В Баку проходит заседание комитета Парламентской ассамблеи ОЧЭС В Баку проходит 65-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как сообщает Day.Az, заседание открыл председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев. Новость обновляется
