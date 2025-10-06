https://news.day.az/society/1785864.html Стало известно, когда наступит зима в Азербайджане Зима 2025 года (зимнее солнцестояние) в Азербайджане начнётся 21 декабря в 19:03:01. С этого момента в Северном полушарии наступит зима, а в Южном - лето. Как передаёт Day.Az, в это время ось вращения Земли образует наибольший угол по направлению на Солнце.
Зима 2025 года (зимнее солнцестояние) в Азербайджане начнётся 21 декабря в 19:03:01. С этого момента в Северном полушарии наступит зима, а в Южном - лето.
Как передаёт Day.Az, в это время ось вращения Земли образует наибольший угол по направлению на Солнце. В день солнцестояния Солнце в полдень поднимается на минимальную высоту над горизонтом - 26,2°.
В этот день продолжительность дня будет самой короткой - 9 часов 17 минут 22 секунды, а ночи - самой длинной, 14 часов 42 минуты 38 секунд.
Продолжительность зимы составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.
