Стало известно, когда наступит зима в Азербайджане

Зима 2025 года (зимнее солнцестояние) в Азербайджане начнётся 21 декабря в 19:03:01. С этого момента в Северном полушарии наступит зима, а в Южном - лето.

Как передаёт Day.Az, в это время ось вращения Земли образует наибольший угол по направлению на Солнце. В день солнцестояния Солнце в полдень поднимается на минимальную высоту над горизонтом - 26,2°.

В этот день продолжительность дня будет самой короткой - 9 часов 17 минут 22 секунды, а ночи - самой длинной, 14 часов 42 минуты 38 секунд.

Продолжительность зимы составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.