Председатель Народного совета Туркменистана прибыл в Азербайджан

7 октября Председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан для участия в 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
