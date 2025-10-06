Türkiyədə “Suverenliyimizə qovuşduran şanlı zəfər” adlı sərgi keçiriləcəkdir
Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Ankara Rəsm və Heykəllər Muzeyi ilə birgə layihəsi əsasında Azərbaycanda "Konstitusiya və Suverenlik ili", habelə Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin 5 illiyi münasibəti ilə Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların əsərlərindən ibarət "Suverenliyimizə qovuşduran şanlı zəfər" adlı sərgi keçiriləcəkdir.
Sərginin keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Təşkilat Komitəsi nümayiş etdiriləcək əsərlərin seçilməsini həyata keçirəcək. Sərgiyə təqdim olunacaq dəyərli əsərlərin Azərbaycan və Türkiyənin muzeylərinə qalıcı eksponat kimi göndərilməsi nəzərdə tutulub.
Sərginin Türkiyənin Ankara və İstanbul şəhərlərində il ərzində keçirilməsi planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Türkiyədə çox sayda Azərbaycanlı sənət adamları, rəssamları yaşayır, aparıcı universitetlərdə, sənət mərkəzlərində fəaliyyət göstərir. Onların əsərləri beynəlxalq, yerli sərgilərdə nümayiş etdirilir, bir sıra rəsm qalereyalarının fondlarında saxlanılır.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların əsərlərindən ibarət sərginin keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin "Azərbaycan nişanələri dünyada" adlı layihəsinə əsasən Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре