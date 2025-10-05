https://news.day.az/world/1785733.html В Китае построили СЭС на водоёме - ВИДЕО На эффектном видео очередная солнечная электростанция в Китае, построенная в водоёме, чтобы не занимать сельскохозяйственные земли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Китае построили СЭС на водоёме - ВИДЕО
На эффектном видео очередная солнечная электростанция в Китае, построенная в водоёме, чтобы не занимать сельскохозяйственные земли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре