В Израиле заявили о готовности разгромить ХАМАС

Израиль усилит свои действия против палестинской группировки ХАМАС, если она откажется освободить заложников в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, пишет газета The Times of Israel.

Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий.

"Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены", - сказал глава Минобороны.

Израиль ожидает немедленного освобождения всех заложников в ближайшем будущем в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. После этого ХАМАС будет разоружен, а анклав - демилитаризован. Израильская армия останется в Газе для защиты населения Израиля, добавил Кац.