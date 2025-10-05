Полчища клопов атаковали Сочи

Полчища клопов-вонючек атаковали Сочи, Анапу и другие населённые пункты Краснодарского края. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они облепили фасады домов, автомобили и растения.

Местные жители пытаются убрать их пылесосами и ставить москитные сетки, но это не помогает.