Полчища клопов атаковали Сочи - ВИДЕО
Полчища клопов-вонючек атаковали Сочи, Анапу и другие населённые пункты Краснодарского края.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они облепили фасады домов, автомобили и растения.
Местные жители пытаются убрать их пылесосами и ставить москитные сетки, но это не помогает.
