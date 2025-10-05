https://news.day.az/world/1785715.html

Полчища клопов атаковали Сочи - ВИДЕО

Полчища клопов-вонючек атаковали Сочи, Анапу и другие населённые пункты Краснодарского края. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Они облепили фасады домов, автомобили и растения. Местные жители пытаются убрать их пылесосами и ставить москитные сетки, но это не помогает.