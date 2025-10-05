«Грузинская мечта» лидирует на местных выборах в Грузии

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" уверенно лидирует на местных выборах в стране, набрав 80,79% голосов.

Как передает Day.Az, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованным 5 октября.

По данным Центральной избирательной комиссии, на данный момент подсчитаны голоса с 2283 из 3061 избирательных участков. Явка избирателей по всей Грузии составила 40,93%, в голосовании приняли участие 1 438 116 граждан.

Выборы состоялись в субботу во всех 64 муниципалитетах, где избиратели избрали мэров и членов местных представительных советов (сакребуло). Всего для участия в выборах было зарегистрировано 3,5 миллиона избирателей, имеющих право голоса. По всей стране был открыт 3061 избирательный участок.

По предварительным данным, "Грузинская мечта" лидирует во всех муниципалитетах. Оппозиционная партия "Сильная Грузия - Лело" занимает второе место с 6,77%, за ней следуют "Гахария за Грузию" с 3,87% и "Гирчи" с 3,29%.

Другие партии, включая "Консерваторы за Грузию" (2,76%), "Альянс патриотов" (0,84%) и "Родина, язык, вера" (0,37%), набрали менее 3% голосов каждая.

За ходом выборов наблюдали 28 международных и 27 отечественных организаций наблюдателей, а освещали событие более 73 средств массовой информации по всей стране.

Ожидается, что Центральная избирательная комиссия опубликует окончательные результаты в ближайшие дни.